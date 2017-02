Il team di Mega Man Legacy Collection è al lavoro su una nuova raccolta Capcom

Nel corso di una chiacchierata sul podcast The Watch, Frank Cifaldi, producer e director di Mega Man Legacy Collection, ha dichiarato che lo studio Digital Eclipse è attualmente al lavoro su una nuova compilation di titoli Capcom.

“Due anni fa mi sono occupato di Mega Man Legacy Collection”, è quanto potete sentire tra i minuti 31:30 e 32:00, “e c’è un’altra collection che dovrebbe essere annunciata a breve. Non so di preciso quando, per ora non posso parlarne, ma è davvero bella”.

Senza ulteriori informazioni è difficile capire se si tratterà di una raccolta dedicata a Mega Man; tuttavia potrebbe essere un’iniziativa per celebrare il trentesimo anniversario della serie. Mega Man Legacy Collection, comprendente tutti i titoli del Blu bomber pubblicati su NES, è disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo 3DS.