Il team Orbit è il vincitore della CWL alla Gfinity Arena di Londra

La strada verso laprosegue con una grande vittoria del teame ilnon sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto, dopo quattro giorni di intensa competizione alla Gfinity Arena di Londra.

Concluso questo round di competizione, Orbit si è avvicinato di un altro passo all’assicurarsi un posto nella prima edizione di sempre della CWL Global Pro League, che inizierà ad Aprile. Le finali della CWL a Londra hanno dato vita ad un entusiasmante weekend di competizioni alla Gfinity Arena di Londra, dando ai fan la possibilità di assistere all’adrenalinica conclusione del secondo importante torneo CWL su LAN della stagione. Orbit ha avuto la meglio, dopo aver sconfitto in finale il team Splyce per 3-0.

Una lista di 16 team dall’indiscusso talento, si è data battaglia per tutto il weekend. Al termine delle sfide, i fan di Call of Duty presenti alla Gfinity arena hanno assistito all’incoronazione come campioni dei componenti del team Orbit, che si sono assicurati il primo posto nella competizione, oltre a guadagnare preziosi punti CWL Pro e una posizione ancora più vantaggiosa per qualificarsi alla CWL Global Pro League.



Ecco la classifica finale della CWL London:

1’ – Orbit

2’– Splyce

3’ – Elevate

4’ – Team Infused

5/6’ – Team 3G/Aware Gaming

La Call of Duty World League, presentata da PlayStation 4, è orgogliosa di essere partner della Major League Gaming, organizzatore del torneo in Nord America e broadcast partner della prossima stagione. Grazie all’esperienza e alle tecnologie di streaming della MLG, i fan della CWL potranno seguire tutte le sfide di Infinite Warfare eSports su MLG.TV, sul canale YouTube di MLG e tramite il Visualizzatore di Eventi Live in-game (su PS4).