Il team di Xbox One ci parla di Elite Controller, Xbox Play Anywhere, E3 e altro

Nel corso di un panel tenuto al PAX East di Boston, diversi esponenti del team dihanno discusso di svariati argomenti riguardanti il mondo della console, dei suoi giochi, e dei piani per il futuro.

Per cominciare, Larry "Major Nelson" Hyrb, ha parlato di Xbox Play Anywhere, specificando come la casa di Redmond si ritenga soddisfatta per quanto fatto finora, e promettendo novità importanti durante l'E3 2017.

Apprendiamo inoltre che non vi è alcun piano, al momento, per rendere disponibile la personalizzazione dell'Elite Controller di Xbox One tramite Design Lab. D'altro canto, dopo il successo ottenuto con l'Elite Controller a tema Gears of War 4, il team è ora impegnato a capire "quale potrebbe essere il prossimo" da proporre.

Hyrb ha inoltre dichiarato che sono in arrivo alcune novità per l'Xbox Store. Feature come la 'lista dei desideri' sono "assolutamente in dirittura d'arrivo".

Infine, il Director of Programming di Microsoft ha voluto concludere il suo intervento parlando di Crackdown 3, affermando di trovare il titolo decisamente promettente e molto ambizioso. Così vicini all'E3, Hyrb ha però preferito non anticipare nulla di nuovo sul titolo.

Si è quindi inserita nella discussione Laura Messery, executive producer di HoloLens, la quale ha speso parole di grande elogio nei confronti di Phil Spencer. Il leader di Xbox è, secondo la Messey, una persona sinceramente appassionata e che, a differenza di molte altre personalità di spicco, ascolta con attenzione il feedback degli utenti e dei suoi colleghi.

Infine, mantenendo fede alla sportività che spesso contraddistingue lo stile di Microsoft, Hyrb e Jeff Rubenstein hanno voluto complimentarsi Guerrilla Games per quanto fatto con Horizon: Zero Dawn, e con Nintendo per il suo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



