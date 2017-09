Il torneo di Street Fighter V protagonista per il terzo anno a Milan Games Week

, una delle maggiori piattaforme gaming competitive indipendenti, collaborerà con il Capcom Pro Tour, AESVI e Fandango Club per portare le Finali Europee didomenica 1° ottobre.

Il torneo, organizzato da FACEIT, segnerà il terzo anno consecutivo in cui il Capcom Pro Tour sarà protagonista del celebre appuntamento milanese. L’ultima chance di qualificarsi alle Finali Europee sono le “Regional Finals Last Chance Qualifier” che si terranno sabato 30 settembre alle 11:00 mentre i migliori giocatori di Europa si sfideranno alle Finali domenica 1° ottobre alle 14.00. Il giocatore che vorrà competere per le “Regional Finals Last Chance Qualifier” dovrà sfidare 7 giocatori già qualificati, nel corso dell’anno, al Regional Ranking Europeo. Il vincitore della Finale Europea conquisterà un posto alla Capcom Cup 2017.

“Negli ultimi due anni, la Milan Games Week ha dato prova di essere l’arena perfetta per ospitare i migliori giocatori di Street Fighter V d’Europa,” ha commentato James Bardolph, Creative Director di FACEIT Media. “Siamo lieti di confermare anche quest’anno la partecipazione di tutti questi veterani e siamo ansiosi di vedere gli ulteriori sviluppi che interesseranno le competizioni di Capcom per Street Fighter V e altro.”

“Milan Games Week è lieta di ospitare gli scontri più intensi del vecchio Continente di Street Fighter V e Marvel vs Capcom: Infinite alle finali Europee,” ha detto Paolo Chisari, presidente di AESVI. “Il ritorno del Capcom Pro Tour, insieme a molti altri eventi imperdibili e titoli in anteprima faranno di Milan Games Week 2017 la miglior edizione di questa manifestazione!” ha aggiunto Pier Luigi Parnofiello, Head degli Esports in Fandango Club spa.

Femi ‘F-Word’ Adeboye e Jonathan ‘Tyrant’ Parkes accompagneranno i fan nelle fasi salienti di entrambi I tornei attraverso il canale ufficiale Twitch del Capcom Pro Tour. I giocatori interessati a partecipare alle qualificazioni possono registrarsi fino alle 10.30 di Sabato 30 settembre.