Il trailer di God of War supera quota 15 milioni di visualizzazioni su YouTube

Cory Barlog ha promesso l'arrivo di nuove informazioni nel caso in cui il trailer avesse raggiunto quota 15 milioni di visualizzazione, cosa effettivamente accaduta. Pressato su Twitter, Barlog ha ringraziato tutti per questo risultato ed ha assicurato che inizierà a pensare ad una ricompensa speciale per i fan, di sicuro però non vedremo un nuovo trailer come regalo, e nenche una demo giocabile, due contenuti che richiedono troppo tempo e risorse per essere realizzati.

@mostafayahya0_0 oh crap, are we close to 15m? :) well i said i would do something so i will keep to my word. — Cory Barlog (@corybarlog) 5 novembre 2016

@Richard_Dias327 said I would do something, but definitely not on a the level of a new trailer though. — Cory Barlog (@corybarlog) 9 gennaio 2017