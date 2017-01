Il videogioco di Apocalypse Now si mostra in un teaser trailer

Come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa,e il suo studiohanno annunciato, in collaborazione con, la trasposizione videoludica di, storica pellicola cinematografica risalente al 1979.

Nella giornata di oggi, è stato pubblicato il primo teaser trailer del prototipo del gioco, con cui possiamo dare uno sguardo alle caratteristiche principali della produzione e ad alcune sequenze catturate con il motore grafico. Ricordiamo che il titolo si propone come un immersivo e psichedelico RPG horror, a cui prenderanno parte diversi autori di svariati titoli rinomati come The Witcher e Fallout.

Apocalypse Now vedrà la luce se riuscirà a raggiungere il suo obiettivo Kickstarter, fissato a 900.000 dollari. Al momento, sono stati ottenuti 146.117 dollari, versati da un totale di 2.260 backer. La campagna proseguirà per altri 24 giorni; in caso voleste contribuire alla causa o reperire maggiori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina Kickstarter di Apocalypse Now.