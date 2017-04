Durante un recente livestream, Ryan Penagos (Vicepresidente ed Editor Esecutivo di) ha rivelato cheper PlayStation 4 uscirà nel 2017, anche se al momento non è stata comunicata nessuna finestra di lancio.

Ryan Penagos non ha dubbi in merito all'uscita nel corso di quest'anno: "L'universo Marvel è enorme e abbiamo tante sorprese in cantiere per il 2017, tra cui Marvel vs Capcom Infinite e il nuovo gioco di Spider-Man per PlayStation 4."

Non è escluso che il gioco possa uscire durante l'estate, in contemporanea con Spider-Man Homecoming, in arrivo nelle sale a inizio luglio. Restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games.