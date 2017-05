Ila Kingdom: un nuovo platform 2D tutto italiano

Fra i vari interessanti progetti presenti a Svilupparty 2017 , evento videoludico italiano dedicato agli sviluppatori indipendenti del Bel Paese, troviamo, coloratissimo platform in due dimensioni a cura di Steamfactory Animago

Ila Kingdom nasce dalla passione comune degli sviluppatori per gli anime e i videogiochi degli anni '90. Il team punta a fondere in un unico titolo elementi e citazioni legati alla produzione videoludica di quegli anni, con uno stile grafico più attuale e cartoonesco. Una produzione che strizza l'occhio ai videogiocatori amanti del retrogaming. Il gioco al momento non presenta una data di uscita ed è in sviluppo esclusivamente per PC, Ila Kingdom sarà presente a Svilupparty 2017, evento che si terrà dal 19 al 21 maggio nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna.