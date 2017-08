, società responsabile della tecnologia rumble utilizzata nei controller da gaming, pensa chesia rimasta indietro rispettoin questo campo. Questo è quanto affermato da Victor Viegas, CEO della compagnia, nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori tenutosi recentemente.

"Sony è l'unica grande azienda produttrice di console che praticamente non aggiorna il sistema rumble dalla fine degli anni '90. Invece le altre, come Microsoft e Nintendo, hanno continuato a investire nelle tecnologie tattili. [...] Microsoft ha introdotto la funzionalità di vibrazione nei grilletti, mentre Nintendo ha fatto un grande balzo in avanti con l'HD Rumble", queste le parole di Victor Viegas. Cosa ne pensate?