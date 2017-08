Immortal: Unchained annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

è un Hardcore Action RPG ambientato in un oscuro universo SciFi - un titolo unico appartenente ad un noto sottogenere che unisce l’azione shooter in terza persona con elementi RPG, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel 2018.

Questa è la fine; il protagonista del gioco viene improvvisamente liberato e rilasciato dal guardiano. Gli viene data solo un’istruzione: il mondo ha i minuti contati e le sue abilità sono necessarie per salvarlo. Il giocatore non ha memoria di chi sia o cosa debba fare e deve trovare tutte le informazioni possibili dall’ambiente circostante ed i personaggi che incontra. Tuttavia, la verità non è sempre come appare in quanto i personaggi metteranno sempre loro stessi al primo posto, fare chiarezza sarà una vera sfida ed ottenere le risposte giuste sarà una ricompensa.

"Immortal: Unchained porta una ventata di novità al genere" ha dichiarato Sarah Hoeksma, Marketing Director, Sold Out. "Non è per cuori deboli, al contrario è un titolo molto impegnativo. La storia ed il combattimento differenzia questo titolo da tutti gli altri e siamo davvero orgogliosi di mostrare finalmente alla Gamescom la prima IP di Toadman."

Dal team che ha scritto Battlefield 1 e The Witcher, il gioco offre un arsenale di armi uniche per combattimenti a distanza e ravvicinati che consentiranno al giocatore di esplorare il mondo dove incontrerà nemici brutali e giganteschi boss. Le meccaniche di combattimento di Immortal permettono di pianificare una strategia in base alla situazione, a volte è meglio disarmare un nemico piuttosto che distruggerlo. Immortal sarà disponibile in versione fisica e digitale su PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam nel Q2 2018.