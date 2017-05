Impact Winter arriva domani su PC, pubblicato il trailer di lancio

sono pronte al lancio in formato digitale su PC di, il nuovo gioco di avventura ambientato in un universo post-apocalittico. Le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One verranno invece pubblicate nei mesi a seguire.

Il tuo amico robot Ako-Light intercetta una trasmissione radio che avvisa che i soccorsi arriveranno fra 30 giorni. Nei panni di Jacob Solomon, dovrai guidare una squadra composta da altri 4 sopravvissuti rifugiatisi in una chiesa abbandonata e cercare di sopravvivere fino a che non il contro alla rovescia non sarà scaduto. Le tue abilità dipenderanno dalla tua squadra e dal tuo amico robot. Userai Ako-Light per scovare le provviste, esplorare nuove aree, illuminare le stanze buie e le notti vacue. Tu avrai bisogno del tuo amico robot, ma Ako-Light di te?



Stuart Ryall, co-fondatore e game designer di Mojo Bones ha dichiarato: “Quando abbiamo cominciato a lavorare su Impact Winter, non ci siamo subito resi conto di quanto sarebbe stato lungo questo viaggio. Ora, a una settimana dal lancio, possiamo dire di avercela fatta. Impact Winter viene spesso definito come un gioco di sopravvivenza, ma sin dall’inizio, il nostro intento è stato quello che cercare di rinnovare questo genere con il nostro amore per i giochi di avventura e di ruolo: una nuova interpretazione della formula “sopravvivi il più a lungo possibile” che gioca con regole familiari. Prima del lancio, vorremmo ringraziare tutti i nostri sostenitori e collaboratori. Impact Winter è stato sviluppato da una team composto da 5 persone, il che ha rappresentato un’enorme sfida per un gioco di tali proporzioni, e il sostegno che abbiamo ricevuto durante tutto il percorso è stato inestimabile. Siamo certi che la passione che ci ha guidati nella creazione del mondo di Impact Winter sarà riconosciuta da tutti.”



Impact Winter sarà disponibile dal 23 maggio in formato digitale su PC e nei mesi a seguire su PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, chi ha effettuato il pre-order del gioco, riceverà l’esclusiva colonna sonora creata dal compositore Mitch Murder.