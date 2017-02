Impact Winter esce il 12 aprile: nuovo trailer e immagini

ha annunciato oggi cheuscirà il prossimo 12 aprile su PC Windows e in seguito su Xbox One e PlayStation 4. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer del gioco.

A seguito della collisione di un asteroide con la Terra, il mondo si è ridotto a una vasta distesa ghiacciata e desolata. A causa delle rigide temperature, sono morti quasi tutti e non resta praticamente nulla. Tranne te. Una misteriosa trasmissione radio riaccende in te la speranza e la volontà di sopravvivere per i successivi 30 giorni. Esplora il Void nelle vesti di Jacob Solomon, un sopravvissuto al cataclisma che, vagando solitario fra distese di ghiaccio, si imbatte in una chiesa sepolta dalla neve in cui si sono rifugiati altri quattro sopravvissuti con il loro robot Ako-Light.



Insieme, formeranno una squadra che, a dispetto delle rigide condizioni atmosferiche e del morale a terra, cercherà di sopravvivere cacciando e scavando in cerca di provviste senza mai perdere di vista l’obiettivo principale, ovvero ridurre il conto alla rovescia del Timer di Soccorso. Impact Winter andrà ad arricchire la line-up digitale di Bandai Namco Entertainment e sarà disponibile dal 12 aprile su PC, a fine anno su Xbox One e PlayStation 4. in calce alla notizia trovate nuove immagini del gioco.