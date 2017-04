Impact Winter è stato rimandato a maggio

annunciano che lo sviluppo dirichiederà un po’ più di tempo per essere completato. L'avventura survival post-apocalittica sarà disponibile dal 23 maggio 2017 in formato digitale per PC e non dal 12 aprile come inizialmente previsto.

Ciò darà anche più tempo per prenotarla e ottenere l’esclusiva colonna sonora creata dal compositore Mitch Murder. Nel corso dell’anno saranno disponibili anche le versioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One.



“Impact Winter sarà rilasciato con un lieve ritardo rispetto alla data prevista, considerando che arriverà su Steam il 23 maggio 2017. Perché questo ritardo? La verità è che Impact Winter è diventato molto più grande di quanto atteso, includendo diversi sistemi e meccaniche di gioco. Ogni cosa è al suo posto, ma una delle nostre priorità principali mentre ci avvicinavamo al lancio era assicurarsi che le fasi iniziali del gioco non fossero troppo opprimenti e che l’esperienza complessiva fosse sempre equilibrata. Data la portata del progetto e la dimensione del nostro team, c’è voluto un po’ di più di quanto previsto. La nostra priorità principale è garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori”, ha dichiarato Stuart Ryall, Cofondatore e Progettista di Mojo Bones sul proprio sito web. "Quanto meno, abbiamo ricevuto commenti molto positivi dalle nostre sessioni di testing e il gioco si preannuncia come un titolo davvero unico, ma soprattutto molto più grande e spettacolare di quanto avessimo immaginato anni fa.”



Impact Winter sarà disponibile dal 23 maggio 2017 su PC e nel corso dell’anno anche per console, sempre in formato digitale.