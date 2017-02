Impact Winter, la Video Anteprima del nuovo survival di Bandai Namco

è un survival game diverso da tanti altri congeneri: un titolo che unisce l'incertezza della generazione procedurale con i benefici di un ottimo level design, in grado di dar vita ad un mondo di gioco davvero ben caratterizzato.

Alla base del gameplay c'è la voglia di scoprire la storia personale del protagonista e dei suoi compagni, impegnati a sopravvivere ad una nuova glaciazione causata dall’impatto di un meteorite con la Terra. Impact Winter sarà disponibile dal 12 aprile su PC Windows e in seguito arriverà su Xbox One e PlayStation 4, per maggiori dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima.