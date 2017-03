Improbabile l'arrivo di un nuovo Uncharted dopo The Lost Legacy

Game Informer ha di recente svelato che, l'avventura standalone di, sarà protagonista della sua prossima copertina. La rivista ha inoltre avuto modo di intervistare Evan Wells, co-presidente di, che ha parlato del futuro dell'amata serie dedicata alle avventure di Nathan Drake.

Stando alle parole di Wells, è altamente improbabile la prosecuzione della serie di Uncharted, nemmeno immaginando di introdurre nuovi personaggi che possano rimpiazzare l'iconico Nathan Drake. "Naughty Dog al lavoro su un nuovo Uncharted dopo questo (riferendosi a The Lost Legacy, ndr) è qualcosa di improbabile. Mai dire mai, ma al momento abbiamo sul piatto The Last of Us Part II e tanti altri progetti. Sarebbe difficile. Se magicamente avessimo quei due o tre team di sviluppo, certo - sarebbe grandioso continuare. Amiamo molto il franchise, ma lo studio ha risorse limitate e tante idee diverse. Direi che la probabilità è bassa".

Uncharted: The Lost Legacy arriverà nel corso dell'anno su PlayStation 4. E voi, vorreste vedere un nuovo capitolo di Uncharted in futuro?