In arrivo la colonna sonora di Persona 5 in vinile

ha appena annunciato una collaborazione conper pubblicare la colonna sonora dianche in vinile. Saranno disponibili due diverse edizioni, il cui rilascio è previsto entro la fine di quest'anno, ed i preordini inizieranno proprio da oggi.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tutti i fan di Persona 5 appassionati di musica, che potranno così ascoltare i brani composti da Shoji Meguro per il gioco con i vantaggi e le particolarità dei dischi in vinile. Per preordinare la vostra copia, è necessario accedere al sito di iam8bit a questo link: è possibile scegliere tra l'edizione "Essential", al costo di 100 dollari, che contiene una selezione di brani curati da Atlus Sound Team, oppure la "Deluxe Edition", al prezzo di 175 dollari, che contiene per intero la colonna sonora del gioco. Quest'ultima edizione, però, avrà una tiratura limitata di 1000 copie.