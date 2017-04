In arrivo Dragon Ball VR, un visore pensato per lanciare l'Onda Energetica

Se c'è una cosa che i fan dihanno sempre sognato, sin da piccoli, è sicuramente poter lanciare l'Onda Energetica (Kamehameha, in lingua originale) ed imitare le imprese dell'eroe Goku. La compagniaha pensato a un modo originale per esaudire, almeno virtualmente, questo desiderio.

Si tratta di uno speciale visore VR munito di due sensori per le mani che, una volta indossato e dopo aver scaricato un'apposita app, permetterà al giocatore non solo di lanciare l'Onda Energetica, ma anche di emulare i gesti più iconici della serie di Toriyama, come volare, misurare l'aura dell'avversario tramite lo scouter e distruggere l'ambiente circostante.

Il dispositivo, al momento riservato solo al mercato giapponese, sarà disponibile nel mese di giugno e avrà un costo di poco più di 100 euro. Per presentare il prodotto, Mega House ha pubblicato un apposito video, che potete trovare in calce alla notizia.