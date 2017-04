Marvel vs Capcom Infinite: nuove informazioni in arrivo questa settimana?

È passato ormai diverso tempo dall'ultima volta in cui abbiamo sentito parlare di, nuovo capitolo della serie picchiaduro annunciato durante la PlayStation Experience 2016.

Stando a quanto riportato su NeoGaf dall'insider Ryce, questa carenza di informazioni avrà presto fine: nella scorsa settimana, infatti, si sarebbe tenuto un evento stampa in Germania durante il quale Capcom è tornata a riproporre il suo titolo. Nuove informazioni, quindi, dovrebbero essere diffuse entro la fine di questa settimana, quando scadrà l'embargo. "Ci saranno delle grandi sorprese, ma non voglio fare spoiler per rispetto di Capcom", ha inoltre aggiunto l'insider.

Naturalmente, quanto è riportato non è frutto di informazioni ufficiali; non ci resta quindi che attendere e sperare che quanto riportato si riveli attendibile. Ricordiamo che Marvel vs Capcom Infinite è atteso su PC, PS4 e Xbox One nella entro la fine del 2017.