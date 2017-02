In arrivo le nuove Funko Pop di Borderlands

In occasione della New York Toy Fair,ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di Pop dedicate ai personaggi di. La linea includerà i modelli di Tiny Tina, Emperor Claptrap, Lilith, Zero e la Rock Candy figure di Mad Moxxi.

Per il momento l'azienda non ha condiviso informazioni riguardo il periodo di lancio, dunque non ci resta che attendere futuri aggiornamenti per saperne di più. Nel frattempo, potete dare un'occhiata alle statuine nella galleria che trovate alla fine di questa notizia. Ricordiamo che recentemente Funko ha annunciato nuove collezioni dedicate a Mass Effect Andromeda e Kingdom Hearts, in arrivo rispettivamente a marzo e aprile 2017.