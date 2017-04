In arrivo un nuovo capitolo di Playstation All-Stars nel 2018?

Stando a un post pubblicato su 4Chan , nel 2018 potrebbe uscire un nuovo capitolo disu: tra i personaggi del roster ci sarebbero alcune icone della prima Playstation come Crash , Lara Croft, Spyro the Dragon e Cloud di

La notizia è stata diffusa da un utente anonimo su 4Chan: stando alle sue indiscrezioni, questo nuovo capitolo di Playstation All-Stars avrebbe oltre 30 personaggi e più di 20 stage, tantissime opzioni di personalizzazione per i combattenti e molti oggetti da usare nelle battaglie (incluso uno che permetterà di evocare altri personaggi). Per quanto riguarda l'online, ci saranno le modalità Re della Collina e 1vs1 classificato, oltre a una spectator mode. C'è anche una brutta notizia: data la rottura con Kojima, Konami non darà le license per i personaggi dei suoi giochi (quindi niente Solid Snake da Metal Gear Solid o Simon Belmont da Castlevania).

Naturalmente vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze, dal momento che si tratta di un rumor diffuso da un utente anonimo su 4Chan. A voi piacerebbe un nuovo capitolo di Playstation All-Stars?