In arrivo un nuovo capitolo di Shadowrun in esclusiva Xbox One X?

ha ribadito a più riprese che, a prescindere dal modello di console posseduta, l'ecosistema di Xbox One avrebbe sempre presentato il medesimo parco titolo per tutti i suoi utenti.

Una premessa che va in forte contrasto con le recenti dichiarazioni di Daniel Connery, fondatore e lead software architect di Team Dragon Punk (autori della mod Tribe of Gods per Ark: Survival Evolved). La software house - afferma Conney - starebbe pensando insieme a Microsoft alla realizzazione di un action-RPG con elementi multiplayer ambientato nell'universo di Shadowrun da portare in esclusiva su Xbox One X.

"Su quali piattaforme arriverà? Bella domanda. Siamo intenzionati a farne un'esclusiva Xbox One X, ma potremmo portarlo anche su PC con il cross-play. Alla fine, dipende da loro [riferendosi a Microsoft, che detiene i diritti sull'IP]".

Non è semplice dire se le dichiarazioni siano state riportate erroneamente, se si tratti di un semplice desiderio della software house (che difficilmente verrebbe esaudito), o se è davvero in fase di lavorazione la prima esclusiva per Xbox One X. Fino a chiarimenti ufficiali, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele.