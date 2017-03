Ray Bibbia, immagini e trailer del gioco di Matteo Corradini (The Pills)

In occasione della fiera Let's Play di Roma, il pubblico ha avuto modo di provare: un nuovo titolo indie italiano che fonde le meccaniche dei typing game con quelle dei bullet hell, e le unisce a un livello di sfida decisamente competitivo, tra esorcismi e bicchieri di bourbon.

Potete trovare il primo teaser trailer del gioco riportato in apertura, accompagnato da alcuni screenshot in calce alla notizia. In Ray Bibbia, i giocatori dovranno usare la mano destra per schivare i colpi dei nemici e la madre sinistra per digitare il testo a schermo e sconfiggerli. L'uscita del gioco è prevista entro la fine dell'anno, su PC. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo all'intervista di Everyeye con Matteo Corradini, impegnato nello sviluppo del gioco.