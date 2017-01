Annunciato Fast RMX per Nintendo Switch

, software house già autrice di Fast Neo Racing, ha annunciato, racing game futuristico in arrivo su. Sfortunatamente, non è stata comunicata una data di lancio.

All'interno del titolo saranno presenti 15 veicoli diversi e 30 tracciati ambientati nelle più disparate location, tra le quali troveremo canyon, monti alpini, paesaggi urbani, e molti altri scenari. Fast RMX potrà essere giocato, oltre che in solitaria, in multiplayer locale in split-screen fino a 4 giocatori e online fino ad 8. Una modalità 'hero' sarà inoltre sbloccabile, grazie alla quale sarà possibile impostare nuove regole in partita e sfidare altri giocatori. La risoluzione del titolo sarà di 1080p, e il frame-rate si attesterà sui 60fps, essenziali per un gioco di questo genere. in calce all'articolo potete dare uno sguardo alle prime immagini del gioco rilasciate dalla software house.