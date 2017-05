In arrivo un trailer in live action di Red Dead Redemption 2?

Secondo quanto riportato da una fonte del sito RDR2.com,sarebbe attualmente al lavoro su un trailer in live action di. Le riprese sarebbero in corso in una riserva indiana del Montana, dove sono stati localizzati alcuni attori con costumi che rimandano al Vecchio West.

Il produttore e regista del video, Jeff Guillot, avrebbe dichiarato che il filmato servirà per promuovere il sequel di un videogioco open world molto popolare. Non è certo che il titolo in questione possa essere Red Dead Redemption 2, anche se le probabilità sono certamente molto elevate.

Rockstar Games, come da tradizione, non si pronuncia e continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua opera, secondo alcuni rumor recenti il gioco potrebbe uscire nel prossimo anno, mancando quindi l'appuntamento con la finestra di lancio fissata per l'autunno 2017.