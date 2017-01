In arrivo un'edizione limitata di PS4 per NieR Automata in Giappone

Durante un livestream trasmesso questa mattina da, la compagnia ha svelato l'esistenza di un modello in edizione limitata di PS4 dedicato a. La console verrà annunciata ufficialmente la prossima settimana, in Giappone, e avrà una litografia di Emil sulla cover superiore.

Al momento, purtroppo, questa iniziativa sembra riservata esclusivamente al mercato nipponico e non sappiamo se l'edizione limitata della console verrà venduta anche nel nostro paese. In calce alla notizia potete trovare un'immagine tratta dallo streaming di Square Enix nella quale viene mostrato un prototipo della console. NieR Automata sarà disponibile a partire dal prossimo 7 marzo in Europa, in esclusiva su PlayStation 4.