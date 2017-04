Annunciate le edizioni retail di Elite Dangerous e Planet Coaster

Come confermato in giornata dasaranno distribuiti in versione retail nel corso del 2017.

Planet Coaster arriverà nei negozi il prossimo 23 maggio per PC, mentre Elite Dangerous: Legendary Edition farà il suo debutto entro la fine del 2017 su PlayStation 4 e Xbox One. La Legendary Edition è un'edizione completa dell'apprezzato simulatore spaziale di Frontier, contenente l'espansione Horizons e 1000 Frontier points, utili all'acquisto di oggetti cosmetici in-game.

Al momento non è chiaro se i giochi arriveranno retail anche in Europa, vi consigliamo quindi di continuare a seguire le nostre pagine in attesa che Frontier diffonda maggiori informazioni in merito.