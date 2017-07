In arrivo una nuova action figure per il 20° anniversario di Xenogears

si sta preparando a celebrare il 20° anniversario dicon una nuova action figure dedicata al gioco. Ricordiamo che il celebre Jrpg ha debuttato in Giappone nel lontano 11 Febbraio del 1998, presentandosi come uno dei migliori esponenti del genere sulla prima Playstation.

La conferma è arrivata durante il Comic Con di San Diego, dove il publisher ha presentato il progetto della nuova action figure, basato su un nuovo design realizzato dall'originale mecha designer Junya Ishigaki. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni, anche se Ishigaki ha involontariamente confermato che il progetto si trova già nelle fasi iniziali. In calce alla notizia trovate i primi schizzi raffiguranti due mecha presenti in Xenogears (Wong’s Weltall di Fei Fong e Vierge di Elly Van Houten).