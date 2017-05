Overwatch: in arrivo una nuova modalità di gioco?

Essendo quasi giunti al primo anniversario di, sembrerebbe chesia in procinto di introdurre una nuova modalità di gioco per, almeno stando a quanto è stato recentemente scoperto da alcuni data miner nei file dell'ultimo update del PTR.

Alcuni file vocali attribuiti ai personaggi di Zarya, Hanzo, Junkrat, McCree, Genji e Sombra sembrerebbero condurre all'arrivo di una nuova modalità, dalle dinamiche apparentemente simili a quelle che già vediamo applicate in Trasporto. "Scortando l'obiettivo; Abbiamo danneggiato l'obiettivo; Questa è la mia posizione; Spostando l'obiettivo verso la destinazione", queste alcune delle linee di dialogo inedite proferite dai sopracitati eroi del gioco.

Naturalmente non abbiamo prove concrete per affermare che sia davvero in arrivo una nuova modalità; tuttavia è chiaro come Blizzard stia lavorando a qualcosa di nuovo per il suo celebre sparatutto.

Overwatch è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il titolo ha ormai raggiunto i tre milioni di dollari, garantendo a Blizzard incassi superiori al miliardo di dollari.