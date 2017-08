In Assassin's Creed: Origins faranno ritorno le tombe esplorabili

Nel corso di una recente intervista, Ashraf Ismail, creative director di, ha confermato che il nuovo capitolo della serie action-adventure reintrodurrà le tombe esplorabili che per la prima volta abbiamo visto presenti nel Rinascimento italiano dipinto in

Come riferisce Ismail, alcuni di questi dungeon conterranno dei classici puzzle da risolvere, altri si concentreranno su un'esplorazione più fluida, e altri ancora cercheranno di ibridare i due aspetti.

Molte di queste tombe saranno basate su costruzioni reali, sulle quali Ubisoft ha portato avanti diversi tipi di ricerche per poterle replicare al meglio in-game. Questo, tuttavia, non frenerà la fantasia degli sviluppatori, che saranno liberi di aggiungere elementi non presenti nella realtà (come, ad esempio, delle stanze segrete ipoteticamente non ancora scoperte).

Assassin's Creed: Origins uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 ottobre.