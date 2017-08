In Assassin's Creed Origins gli scontri tra NPC non saranno pre-calcolati

In un'intervista concessa alla testata di Games Radar, il creative director di, Ashraf Ismail, ha spiegato come il team ha reso il mondo di gioco più realistico e vivo. In particolare, è stato svelato che gli NPC potranno scontrarsi tra di loro in modo non pre-calcolato.

"Durante le loro attività quotidiane, gli NPC potranno incontrarsi fra di loro", ha spiegato Ismail.

"Se questi sono alleati potreste vederli abbracciarsi, ma se sono nemici potrebbero scontrarsi. Quello di Assassin's Creed: Origins è un mondo davvero vivo".

Ubisoft si è recentemente detta soddisfatta della qualità raggiunta dal prossimo titolo degli Assassini su Xbox One X, versione che si preannuncia la migliore su console. Assassin's Creed: Origins uscirà il 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.