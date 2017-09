In Code Vein non sarà possibile abbassare il livello di difficoltà

Nuove informazioni su Code Vein emergono online. Nel corso di un recente incontro tenutosi nella sede dia Tokyo, il producer Keita Iizuka e il Director Hiroshi Yoshimura hanno infatti rivelato alcuni interessati dettagli sulla produzione.

I due dirigenti hanno confermato che non sarà possibile abbassare il livello di difficoltà: i giocatori dovranno migliorare col passare del tempo e, progredendo nell'avventura, dovranno cercare di volta in volta il dungeon appropriato per le loro abilità. Ci sarà tuttavia una meccanica particolare che darà una mano agli utenti in difficoltà: sarà possibile modificare il "Blood Code" del proprio personaggio, e alterare così le statistiche del proprio alter ego virtuale al fine di affrontare al meglio determinati nemici. Izuka ha poi parlato della caratteristica che più si discosta dai Souls, ovvero la presenza dei compagni: essi non si limiteranno solamente a offrire il proprio aiuto in battaglia, ma saranno un tassello importante nell'economia della narrazione.

Code Vein è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.