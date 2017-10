In Destiny 2 ci saranno 4 stagioni all'anno, ognuna con i suoi eventi a tema

Nel corso delche si sta svolgendo proprio in queste ore,ha tenuto un panel dove ha svelato interessanti dettagli sul futuro di

Innanzitutto, è stato confermato che ci saranno quattro Stagioni ogni anno, ognuna con i suoi eventi a tema. Ad esempio, nella Stagione 1 attualmente in corso, abbiamo già avuto uno Stendardo di Ferro e una Contesa delle Fazioni, che torneranno entrambi almeno un'altra volta visto che su PC il gioco debutta a breve. Non è ancora chiaro quando terminerà questa Stagione, ma la prossima, invece, sarà caratterizzata dal ritorno dell'evento L'Aurora. Nella Stagione 2 tornerà anche lo Stendardo di Ferro, ma questa volta fornirà anche ornamenti per gli equipaggiamenti, esattamente come la Contesa delle Fazioni e le Prove dei Nove. Per sbloccarli, sarà necessario completare determinate sfide tracciate dall'equipaggiamento stesso. I giocatori potranno anche acquistare armi ed armature direttamente da Lord Saladin: evidentemente, Bungie ha fatto tesoro delle lamentele che i giocatori hanno rivolto nei confronti dell'ultima edizione dello Stendardo di Ferro.

I progressi del Clan, come prevedibile, verranno resettati all'inizio di ogni stagione, per dare l'opportunità a quelli nuovi di mettersi in pari con gli altri. I vantaggi che i Clan ottengono al passaggio di livello varieranno in base agli eventi a tema messi a disposizione durante le nuove stagioni.

Non mancheranno, in futuro, grossi cambiamenti ai perk, al bilanciamento delle armi e ad altri aspetti del gameplay. Bungie fornirà ulteriori dettagli al riguardo nelle prossime settimane.

Destiny 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC arriverà tra pochi giorni, il 24 ottobre. Il 31 ottobre, invece, saranno attivate le nuove Sfide per il raid Leviatano. Gli amanti delle Prove dei Nove, invece, dovranno prendersi una pausa, dato che sono state sospese per due settimane a causa di un bug.