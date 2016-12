In Dragon Quest XI ci si potrà spostare volando in sella ai draghi

Per celebrare il trentesimo anniversario di Dragon Quest, il canale televisivo giapponese NHK ha trasmesso uno speciale dedicato alla serie, dove vengono mostrate nuove sequenze di gioco per Dragon Quest 11: In Search of Departed Time con le location di battaglia e una meccanica che permette di cavalcare dei draghi volanti.

Oltre ad uno scorcio di filmato che mostra uno dei protagonisti a bordo di un drago di colore blu, il video offre uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo del titolo sia su PlayStation 4 che su Nintendo 3DS. Sebbene Dragon Quest sia una serie dove i draghi vengono combattuti piuttosto che utilizzati come mezzi di trasporto, non sarebbe la prima volta che accade: l’esclusiva giapponese Dragon Quest X, infatti, proponeva una meccanica di spostamento simile.

Dragon Quest XI è atteso, momentaneamente solo in Giappone, prima del 27 maggio 2017 su PlayStation 4 Nintendo 3DS e Switch, data nella quale sarà festeggiato il trentesimo anniversario della serie.