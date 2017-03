Intervistato recentemente da Famitsu,ha commentato i più recentimostrati in occasione del, confermando la presenza nel gioco di parti dello scenario distruttibili.

Queste le parole di Nomura, tradotte in inglese da GamingBolt: "In Final Fantasy VII Remake sarà possibile distruggere parti dello scenario e alcuni oggetti presenti sulla mappa e questo vale anche per alcuni nemici. Ad esempio sarà possibile tagliare le gambe al gigantesco scorpione che avete visto nelle immagini diffuse recentemente..."

Nomura ha confermato recentemente che il combat system del gioco sarà di stampo action, tuttavia non ci sono al momento altri dettagli in merito. Final Fantasy VII Remake è ancora privo di una data di uscita, maggiori informazioni a riguardo potrebbero arrivare durante il prossimo E3 di Los Angeles.