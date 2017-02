In futuro potremmo vedere un tradizionale titolo di Zelda in 2D su Switch

Con l’arrivo a breve di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tutti gli sforzi di Nintendo sono concentrati sulla nuova avventura tridimensionale di Link, ma stando a quanto dichiarato dal producer del gioco, Eiji Aonuma, il futuro della serie non sarà strettamente leagto ai modelli poligonali.

Intervistato dalla rivista Game Informer, Aonuma non ha escluso la possibilità che Nintendo sia segretamente al lavoro su un titolo di Zelda a due dimensioni per Nintendo Switch. Quando gli è stato chiesto se i team di sviluppo di giochi quali A Link Between Worlds e Triforce Heroes fossero all’opera su un nuovo titolo per Nintendo Switch, il producer ha risposto: “Sì, è decisamente possibile”.

In aggiunta, il game designer ha dichiarato che i team che hanno lavorato ai recenti titoli bidimensionali non saranno costretti ad intraprendere l’approccio tridimensionale su Nintendo Switch: “I team 3DS e Wii U hanno approcci differenti nello sviluppo dei giochi, e non desidero che le loro idee combacino, ma piuttosto vorrei vedere quello che possono offrire su Switch dal loro personale punto di vista”.

The Legend Breath of the Wild sarà disponibile il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.