In futuro, Switch permetterà di condividere in locale gli update dei giochi

Grazie ad alcune immagini condivise da Nintendo Everything, veniamo a conoscenza di alcuni interessanti aspetti del sistema operativo di Nintendo Switch. Pare che in futuro sarà possibile condividere gli aggiornamenti dei giochi in locale, inviandoli agli amici tramite la rete locale.

Questa funzionalità potrebbe risultare utile per coloro che non dispongono di una connessione internet oppure navigano con un piano dati. Sarà infatti sufficiente collegarsi alla console di un amico per ottenere i dati d’aggiornamento.

Sembra inoltre che la nuova ibrida della casa di Kyoto disponga di una connettività con My Nintendo a livello di sistema: mentre su 3DS e Wii U era possibile ottenere punti solo attraverso gli acquisti digitali, pare che su Switch potranno essere riscattati anche con le copie fisiche dei giochi. Questa seconda feature resta tuttavia non confermata; attendiamo dunque conferme da parte della grande N.

Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 3 marzo.