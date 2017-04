In Germania youtuber e streamer non potranno lavorare senza licenza

La, ovvero l'autorità per le telecomunicazioni tedesca, ha recentemente stabilito che in Germania gli youtuber e gli streamer dovranno procurarsi una licenza di broadcasting per continuare a lavorare, al pari delle Tv e delle radio.

Questo tipo di licenza può venire a costare in Germania dai 1.000 ai 10.000 euro, in base alla portata dell'audience e ad altri fattori. Come sottolineato su Reddit, anche gli organi ufficiali tedeschi sanno che si tratta di leggi ormai datate e pensate per i "vecchi" media, tuttavia saranno in vigore fino all'approvazione di nuovi ordinamenti. Ciò vuol dire che per il momento i content creators dovranno sottostare alle stesse regole imposte ai programmi radio e TV: ad esempio non sarà possibile condividere contenuti che includono parolacce e violenza prima delle 10 di sera.