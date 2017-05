In Giappone arrivano i francobolli dedicati a Super Mario

ha stretto una collaborazione con la società postale giapponese per la produzione di una serie celebrativa di francobolli dedicati a. La raccolta include francobolli di Mario, Luigi, Peach e Toad e sarà disponibile dal 28 giugno.

I valori raffigurati i quattro personaggi intenti a scrivere lettere, consegnare la posta e ricevere la corrispondenza, il tutto nel consueto stile grafico utilizzato per gli artwork di Super Mario Bros degli anni '80 e '90. Il foglio con i singoli francobolli sarà in vendita solo in Giappone da fine luglio, nessuna notizia riguardo un possibile lancio della serie in Occidente.