In Life is Strange Before the Storm saranno presenti elementi soprannaturali

Nel corso della Gamescom 2017 i colleghi dihanno avuto l'opportunità di intervistare Zak Gariss, Lead Writer di, che in questa occasione ha rivelato che anche in questo prequel saranno presenti elementi sovrannaturali.

"Arcadia Bay è un posto davvero surreale, ci siamo divertiti molto a dedicarci a quella parte del mondo. Nonostante Chloe non abbia superpoteri, il modo in cui stiamo esplorando la sua vita sicuramente include alcuni elementi bizzarri e soprannaturali". Lo sviluppatore non ha chiarito quale sarà il ruolo del sovrannaturale nel titolo, ma si è limitato a suggerire che ci sarà un corvo che seguirà Chloe, un po' come accadeva a Max con il cervo evanescente nella storia originale. Il primo dei tre episodi di Life is Strange Before the Storm uscirà il 31 agosto su Xbox One, PlayStation 4 e PC.