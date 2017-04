In Mario Kart 8 Deluxe è stata corretta l'accelerazione dei kart

Mario Kart 8 Deluxe, edizione completa dell'omonimo kart gaming, non solo introdurrà nuovi personaggi e modalità, ma anche alcuni accorgimenti al gameplay. In una video analisi pubblicata dallo YouTuber AbdallahSmash026, scopriamo che nella versione per Switch è stata corretta l'accelerazione dei veicoli.

Ogni combinazione di kart e personaggi produce statistiche diverse, misurate con una scala a sei tacche. Sebbene queste possano essere riempite parzialmente, sull'edizione per Wii U questo non aveva importava, poiché il gioco arrotondava il parametro per difetto alla tacca precedente. Ad esempio, se si disponeva di un valore d'accelerazione di 3.75 (una tacca e tre quarti), il parametro effettivo durante la corsa veniva abbassato a 3.

Creando dei fantasmi nella modalità Time Trial, AbdallahSmash026 ha dimostrato che su Mario Kart 8 Deluxe i valori intermedi tra le tacche vengono considerati, comparando le accelerazioni di varie combinazioni di kart e personaggi. Per meglio capire di cosa stiamo parlando, vi invitiamo a consultare il video allegato alla notizia.

Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 aprile 2017.