In Mario Kart 8 Deluxe verrà rimossa la tecnica del Fire-Hopping

Da alcuni test effettuati dai ragazzi del canale YouTube di GameXplain, pare che Nintendo abbia deciso di rimuovere la tecnica del fire-hopping da Mario Kart 8 Deluxe. Per chi non lo sapesse, questo trick permetteva di sfruttare il boost più a lungo, utile per stabilire tempi altrimenti inarrivabili.

Il fire-hopping - talvolta chiamato frogging - consisteva nel muovere il proprio veicolo a destra e sinistra saltellando dopo aver eseguito un boost; in questo modo si poteva ottenere un aumento di velocità più duraturo. Sul canale YouTube di GameXplain è stato condiviso un video con alcuni test effettuati sul circuito di Baby Mario, dove viene usata la tecnica del fire-hopping per sfidare un fantasma che non ne fa utilizzo.

Sulla versione per Wii U è possibile notare l'effettiva efficacia del trick, mentre su Nintendo Switch pare avere l'effetto opposto. Una buona notizia per tutti coloro che, al tempo dell'uscita di Mario Kart 8, reputavano il fire-hopping disonesto. In allegato alla notizia trovate il video con i test effettuati. Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 aprile 2017.