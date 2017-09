In Microsoft House al via una settimana di gaming per il Fuori Milan Games Week

: In occasione della, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 29 settembre al 1 ottobre, laospiterà il Fuori Milan Games Week offrendo a tutti gli appassionati di videogiochi 5 giorni di attività, per respirare l’atmosfera dell’evento gaming più importante d’Italia.

Il divertimento accende i motori il 26 settembre dalle 16:00 alle 19:00 con il primo Tournament Day, organizzato da Xbox in collaborazione con Acer. Motori e armi da fuoco saranno protagonisti durante i due tornei di Forza Motorsport 6 su Xbox One e Gears of War 4 su PC Acer Predator. I partecipanti potranno sfidarsi a colpi di acceleratore e di mitra. I migliori otterranno, oltra alla gloria di campioni, i biglietti per la Milan Games Week. Ingresso Libero



Educazione e divertimento si riconfermano un binomio vincente il 27 settembre dal 16:00 alle 19:00, giorno in cui quattro team provenienti da università milanesi si sfideranno nel UES - Live Regional Milano, organizzato da University eSports Series sul titolo League of Legends sui PC Acer Predator. Tutti e quattro i team riceveranno un biglietto per la Milan Games Week! A commentare i match due dei migliori caster sulla scena Lorenzo 'Tobs' Tobaldi e Roberto 'KenRhen' Prampolini!

Ingresso Libero



Il 28 settembre dalle 16:00 alle 19:00, la Microsoft House si trasformerà in uno stadio virtuale per una sfida unica nel torneo Intesa Sanpaolo E-Football Cup. L’appuntamento, dedicato a tutti gli amanti del calcio, vedrà gli ospiti sfidarsi a suon di assist e goal per vincere il titolo di del più abile calciatore virtuale. I finalisti giocheranno la finale domenica 1 ottobre nell’area Intesa Sanpaolo all’interno di Milan Games Week.

Ingresso Libero



Il 29 e il 30 settembre torna a grande richiesta l’appuntamento La serata perfetta: Xbox e pizza organizzata di Tech Princess. Anche quest’anno l’appuntamento sarà l’occasione per riunire le Princess con la community di videogiocatori in un momento dedicato al divertimento e al gaming sulle postazioni della Xbox Area nella Microsoft House.