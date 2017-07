In passato, BioWare ha lavorato ad un sequel di Jade Empire

Nonostante le serie diraccolgano schiere di fan decisamente più numerose,rimane uno dei lavori più apprezzati di. Come riporta Gamerant, la compagnia ha rivelato di aver in passato gettato le basi per la creazione di un sequel del suo gioco.

Ray Muzyka, co-fondatore della società, ha infatti dichiarato che, dopo il lancio del capitolo originale su Xbox, BioWare avrebbe voluto realizzare un sequel del suo action-RPG, teoricamente destinato ad arrivare su Xbox 360. Il gioco entrò in una fase di sviluppo attivo, ma i dubbi sulla popolarità del brand fecero vacillare le convinzioni della software house, che decise infine di cambiare radicalmente la direzione del progetto.

Staremo a vedere se BioWare riprenderà prima o poi in mano il suo brand. A voi piacerebbe vedere un Jade Empire 2 sulle console di attuale generazione?