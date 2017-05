In passato, Santa Monica ha realizzato una demo in VR di God of War

In una recente intervista concessa a Glixel, il capo della divisione Magic Lab di PlayStation, Richard Marks, ha rivelato un interessante retroscena nei riguardi die del suo più celebre franchise videoludico:

Come saprete, tutti gli episodi di God of War si presentano come degli action hack 'n' slash in terza persona, con alcune differenziazioni in arrivo con il prossimo capitolo atteso su PlayStation 4.

A quanto pare, però, Santa Monica Studios ha pensato negli scorsi anni anche ad una versione in soggettiva del suo titolo, testata con particolari metodi che avrebbero poi condotto allo sviluppo di PlayStation VR. "Allora, parliamo del 2009-2010", le parole di Marks. "Avevamo i controller PlayStation Move, e un sacco di persone li utilizzavano in modi diversi. Noi li abbiamo posizionati sulle nostra testa e utilizzati con il TV. Un altro ragazzo del dipartimento ricerca e sviluppo ha fatto lo stesso utilizzando lo schermo di un cellulare di fronte ai suoi occhi - il che è, sai, più o meno come la VR. E la stessa cosa è stata fatta in Santa Monica, che ha realizzato una sorta di demo in VR di God of War".

A voi sarebbe piaciuto impersonare Kratos in prima persona? Fatecelo sapere nei commenti.