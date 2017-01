In Red Rope: Don't Fall Behind, ciò che vi lega vi renderà liberi

Da Yonder, team tutto italiano con sede a Roma, arriva Red Rope: Don’t Fall Behind, un’enigmatica avventura cooperativa che metterà a dura prova il legame tra giocatori, mentre esploreranno un misterioso labirinto scoprendone i segreti, le regole e incontrando i suoi ostili abitanti.

I protagonisti saranno legati da una corda rossa che rappresenta il loro legame. Il suo significato è duplice e contraddittorio: tanto restrittivo e limitante, quanto sinergico e liberatorio. Senza questo collegamento, i due non sarebbero in grado di affrontare le macabre presenze che li tormentano. Ogni elemento, nemico e area del labirinto è stato studiato per condurre i giocatori al ritrovamento della chiave del meandro, che li renderà nuovamente liberi.

Red Rope: Don’t Fall Behind è disponibile su Steam nelle versioni PC Windows, macOS e Linux al prezzo di 7,99€