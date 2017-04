In Sonic Forces tornerà la versione classica di Sonic; il titolo sarà all'E3

I due titoli di Sonic in arrivo nei prossimi mesi, Sonic Mania e Sonic Forces, sono stati protagonisti dell'ultimo numero di Famitsu. In particolare, sono emersi nuovi dettagli sul nuovo titolo 3D, ed è stato confermato che verrà mostrato all'E3 di quest'anno.

In Sonic Mania, Eggman ottiene un nuovo potere che permette al suo esercito di conquistare il 99% dell'intero pianeta. Gli unici che possono contrastarlo sono i membri della Resistenza, della quale fanno parte Sonic e i suoi amici. Come già accaduto in Sonic Generations, il Sonic moderno correrà a fianco di quello del passato (Classic Sonic).

Le due varianti del Porcospino Blu avranno caratteristiche di velocità, salto e movimento differenti, e sarà inoltre presente una terza variante. Sebbene SEGA non abbia divulgato ulteriori dettagli su quest'ultima versione di Sonic, Takashi Iizuka ha confermato che non si tratterà di quella vista in Sonic Boom. Come già annunciato in precedenza, Sonic Forces farà uso di un nuovo engine grafico: l'Hedgehog Engine 2. Le nuove tecniche d'illuminazione, combinate al rendering basato sulla fisica, miglioreranno le texture dei personaggi e l'aspetto degli sfondi.

Infinte le pagine di Famitsu svelano che il Director di Sonic Forces sarà Morio Kishimoto, che aveva ricoperto il medesimo ruolo nella realizzazione dell'esclusiva Nintendo Sonic Colors. Il nuovo titolo 3D della mascot di SEGA arriverà nell'autunno 2017 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch.