In Svezia, i preordini di Switch hanno superato le vendite di PS4 al lancio

Sembra esserci molto entusiasmo per l'arrivo diin Svezia: secondo quanto dichiarato da alcuni rivenditori locali (tra cui il negozio online Webhallen), i preordini della console hanno registrato numeri decisamente positivi.

In particolare, proprio i responsabili di Webhallen parlano di numeri che, in preordine, hanno già superato quelli di PlayStation 4 al lancio. Come sempre accade in questi casi, è molto difficile riuscire ad ottenere cifre precise, la Svezia inoltre è un mercato decisamente piccolo, la dichiarazione deve essere presa come una semplice testimonianza positiva dell'interesse che circonda la nuova piattaforma Nintendo.

Switch è attualmente sold-out in Giappone e anche in Nord America, Regno Unito e altri paesi europei si registra il tutto esaurito in molti negozi, in particolare per quanto riguarda la Color Edition.