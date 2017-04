In The Last of Us Part II faranno ritorno le sequenze a cavallo?

Stando a quanto è possibile dedurre da una nuova immagine pubblicata da Neil Druckmann sul suo profilo Twitter, è molto probabile che in The Last of Us Part II vedremo il ritorno di alcune sequenze giocate a cavallo, già presenti nel primo capitolo della serie targata

Come potete notare in calce all'articolo, l'immagine ritrae la co-writer di Druckmann, Halley Gross, sul dorso di un 'cavallo', chiaramente facente parte degli arredi scenici utilizzati nelle sessioni di motion capture.

Naturalmente, non abbiamo conferma che i combattimenti a cavallo saranno presenti anche in questo secondo capitolo, ma sicuramente si tratta di un indizio significativo.

The Last of Us Part II è atteso su PlayStation 4; il titolo di Naughty Dog rimane tuttavia privo di una data di uscita: probabilmente ne sapremo di più all'E3 2017 di Los Angeles.