In Uncharted The Lost Legacy sarà presente il livello più esteso della serie

L'ultimo numero di Game Informer include un ricchissimo speciale su, grazie al quale abbiamo scoperto nelle ultime ore nuove informazioni sul gameplay e sulla narrazione del titolo. Adesso è la volta del mondo di gioco.

Naughty Dog ha infatti rivelato che in The Lost Legacy sarà presente il livello più grande dell'intera serie e sarà ambientato sui Ghati occidentali, una catena montuosa nel sud-ovest dell'India. "Si tratta del livello più ampio che abbiamo mai creato in Uncharted. Geograficamente, è molto più grande del Madagascar [di Uncharted 4], che precedentemente aveva il primato" ha affermato il designer James Cooper. Il game director Kurt Margenau ha poi aggiunto: "La zona rurale dei Gathi occidentali è una fantastica location che offre un vero senso di esplorazione. A differenza di ciò che abbiamo fatto finora, infatti, il level design non guiderà il giocatore esattamente verso la destinazione". Gli sviluppatori hanno infine confermato il ritorno della jeep e del verricello.