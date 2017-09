In vendita ora i biglietti per il film Pokemon Scelgo Te!

annunciano che i biglietti per le programmazioni di novembre del filmsono ora disponibili per l'acquisto online oppure presso le biglietterei dei cinema interessati.

Il film Pokémon Scelgo Te! racconta il primissimo incontro e le avventure iniziali di Ash e Pikachu alla ricerca del Pokémon leggendario Ho-Oh. Il duo incontrerà lungo la strada volti familiari e nuovi personaggi come gli Allenatori Sami e Amina e perfino un enigmatico nuovo Pokémon: il Pokémon misterioso Marshadow. In questa storia unica che narra i primi passi di una delle amicizie più amate della cultura popolare, non mancano sfide e lotte Pokémon di carattere epico.